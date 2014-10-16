В РФ разработаны быстрые тест-системы для штаммов COVID-19 "йота" и "лямбда"

Вероника Скворцова призвала готовиться к риску заноса потенциально опасных штаммов ковида в РФ.

В России разработаны быстрые тест-системы для выявления штаммов COVID-19 "йота" и "лямбда". Такое заявление на сессии Восточного экономического форума сделала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Чиновница напомнила, что данные штаммы в РФ считаются потенциально опасными.

Важно, что были разработаны быстрые тест-системы для определения конкретных линий вируса, включая последние - "дельта", "дельта плюс", и сейчас разработаны на "йоту", "лямбду" и другие....существует риск их заноса на нашу территорию. Вероника Скворцова, глава ФМБА

Глава ВОЗ считает, что мир вступил в период реальной опасности из-за COVID-19.

Фото: YouTube / Телеканал Доктор