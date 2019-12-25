Глава ВОЗ считает, что мир вступил в период реальной опасности из-за COVID-19

Тедрос Аданом Гебрейесус объяснили причины распространения коронавируса.

Глава Всемирной организации здравоохранения считает, что мир вступил в период реальной опасности из-за COVID-19. Такое заявление Тедрос Аданом Гебрейесус сделал во время брифинга в Женеве. Он встретился с представителями стран-членов ВОЗ. Эксперт рассказал, что сейчас многие научные достижения в борьбе с пандемией "подвергаются эрозии".

С трудом обретенные достижения утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт напомнил, что сейчас инфекция распространяется в условиях возросших человеческих контактов, а также из-за непоследовательных мера в сфере здравоохранения и "неравноправной" вакционной политики. В ВОЗ уточнили, что более 80% доз препарата для профилактики ковида находится в странах с высоким и средним доходами.

ФМБА России в Петербурге разработало новую вакцину от гриппа.

Фото: WHO