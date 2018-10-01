ФМБА России в Петербурге разработало новую вакцину от гриппа

Вакцина создает иммунитет к четырем штаммам гриппа.

Минздрав России зарегистрировал новую вакцину от гриппа. Ее разработал Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России, сообщила пресс-служба учреждения 5-го августа.

В клинических исследованиях четырехвалентной вакцины "Флю-М Тетра" приняли участие более 500 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. В 2022-м году вакцина будет разрешена для применения детям и пожилым людям. Препарат формирует иммунитет против четырех актуальных штаммов вируса гриппа. Создатели руководствовались рекомендациями ВОЗ.

Благодаря оригинальной технологии остаточное содержание куриного белка меньше, чем в зарубежных аналогах. Это может быть важно для людей с аллергией.



Вакцину планируют включить в национальный календарь профилактических прививок уже этой осенью. Производство находится в Красном Селе. В год производственная мощность может составить 20 млн доз.

Также ФМБА разрабатывает вакцину от коронавируса.



Фото: Pexels