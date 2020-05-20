В ФАС заметили стабилизацию цен на гречку

В Федеральной антимонопольной службе заметили стабилизацию цен на гречку, а также отметили, что появились предпосылки для их возвращения на уровень до введения ограничений из-за COVID-19. Мнением поделился начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.
По его словам, сейчас диапазон цен на гречневую крупу в российских магазинах - от 67 до 84 рублей.
Но дороговато, и у нас есть весь потенциал для снижения цен.
Андрей Тенишев, начальник управления по борьбе с картелями ФАС
Ранее мы рассказывали, что самыми популярными товарами перед началом самоизоляции стали мука, макароны и мыло.
Видео: YouTube / Молотков
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