ФАС не исключает новых картельных сговоров на рынке медицинских масок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не исключает возможности создания новых картельных сговоров по поводу медицинских масок. Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Цариковский, передало "ТАСС".
Представитель ФАС отметил, что речь идет о новых делах, помимо того, что уже было раскрыто в Петербурге. Тогда было возбуждено уголовное дело в отношении пяти поставщиков медицинских масок. Они подозреваются в нарушении закона о защите конкуренции. Кроме того, компании одновременно подняли цены на товары более, чем в 1,5 раза.
После этого антимонопольное ведомство начало проверку по всех регионах РФ. Также повышение цен коснулось противовирусных препаратов.
Фото: Википедия
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