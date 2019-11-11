В ФАС заявили об отсутствии оснований для роста цен на сотовую связь

Ранее аналитики сообщили, что в 2020 году тарифы вырастут из-за отмены роуминга и реализации "пакета Яровой".

ФАС заявил об отсутствии оснований для повышения стоимости услуг сотовой связи после отмены роуминга. Замглавы ведомства Анатолий Голомолзин напомнил о повышении в 2019 году из-за изменения НДС, сообщает "Российская газета".

Цены выросли единоразово на 1,6-2%, пояснил Голомолзин. Спустя 1,5 года в ФАСе не видят причин для очередного поднятия стоимости. Ранее аналитики сообщили, что в 2020 году тарифы вырастут из-за отмены роуминга и реализации "пакета Яровой". Таким образом, операторы хотят компенсировать убытки, подняв цена на 10-25%.

Популярные мобильные операторы в настоящий момент не комментируют данную информацию. Напомним, ранее сообщалось, что глава ФАС рапортовал о прекращении "вакханалии" с тарифами ЖКХ.

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