Глава ФАС рапортовал о прекращении «вакханалии» с тарифами ЖКХ

По его словам, новые нормативные акты связали руки региональным и районным властям: раньше именно они задирали тарифы ЖКХ выше допустимых норм.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заслушал отчет главы ФАС РФ Игоря Артемьева о борьбе с завышенными ценами в сфере тарифов ЖКХ. Об этом сообщают РИА Новости. Глава антимонопольного ведомства заявил, что его подчиненным за несколько лет удалось окончательно победить "вакханалию из 90-х и нулевых" в этом секторе. В борьбе с самоуправством местных князьков им помогли новые законы Госдумы и активная работа Правительства РФ. Теперь в государстве расписаны допустимые нормативы по всем возможным коммунальным услугам. Получается, что власть на местах не может брать цифры для тарифов ЖКХ "с потолка".

Законодательство устранило лазейки законодательства 90-х годов, которые позволяли регионам и органам местного самоуправления, в общем-то, бесконтрольно повышать тарифы выше предельных значений, установленных правительством России

Игорь Артемьев, глава ФАС

Чиновник подкрепил теоретические высказывания реальными цифрами. По его словам, за последнее время ФАС выявило более 100 прецедентов, когда местные власти пытались нарушить законы о нормативах. Все попытки пресекались и заканчивались серьезными проблемами для нарушителей.

Фото: пресс-служба ФАС РФ