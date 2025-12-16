В F6 предупредили о схеме обмана через якобы онлайн-проверку штрафов

Представители кибербезопасности рассказали о новой схеме обмана пользователей при помощи "Единой информационной базы".

На российской территории мошенники обманывают пользователей под видом проверки штрафов ГИБДД и задолженностей. Соответствующими данными о криминальной схеме поделились с журналистами информационного агентства "ТАСС" представители компании по информационной безопасности F6. Специалисты уточнили, что пользователям аферисты предлагают за пять рублей получить отчет, но в реальности все сводится к похищению данных банковских карт и денежных средств потерпевшего. Аналитики департамента защиты от цифровых угроз объяснили, что что сомнительные сайты действуют по одному сценарию. Для начала пользователю предлагают ввести номер телефона, Ф.И.О., дату рождения. Когда клиент нажал на кнопку "найти" или "проверить" его перенаправляют на фишинговый сайт, который позиционируется как якобы "Единая информационная база".

На любой запрос мошеннические сервисы сообщают об обнаруженных нарушениях и предлагают подписаться на отчет за пять рублей в месяц. пресс-служба F6

При согласии пользователя данные карты передаются злоумышленникам, а на экране появляется ошибка оплаты подписки. Если пользователь добавит данные другой банковской карты, они также будут скомпрометированы мошенниками. Домены большинства обнаруженных фейковых сервисов для подобных сценариев обмана россиян зарегистрированы в период с марта по май 2026 года. Аналитики предполагают, что криминальная схема запущена недавно.

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Фото: Piter.tv