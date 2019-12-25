В Евросоюзе заявили, что не разрывали каналы связи с Россией. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Чиновник добавил, что встреча между Жозепом Боррелем и Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке не имеет смысла в текущих обстоятельствах.
Мы никогда не прерывали каналов связи с Россией. Мы продолжаем общаться. Но общение происходит при специфических обстоятельствах. В целом, мы понимаем, что в настоящее время нет смысла в переговорах с российским руководством.
Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС
Петер Стано объясняет европейскую позицию тем, что Москва в настоящее время "стремится к эскалации конфликта на Украине", а не к его мирному урегулированию.
В ЕК обсуждают гуманитарные визы для россиян из-за частичной мобилизации.
Фото и видео: European Commission
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