Петер Стано объяснил, что пока что Боррель не видит смысла общаться с Сергеем Лавровым.

В Евросоюзе заявили, что не разрывали каналы связи с Россией. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Чиновник добавил, что встреча между Жозепом Боррелем и Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке не имеет смысла в текущих обстоятельствах.

Мы никогда не прерывали каналов связи с Россией. Мы продолжаем общаться. Но общение происходит при специфических обстоятельствах. В целом, мы понимаем, что в настоящее время нет смысла в переговорах с российским руководством. Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

Петер Стано объясняет европейскую позицию тем, что Москва в настоящее время "стремится к эскалации конфликта на Украине", а не к его мирному урегулированию.

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Фото и видео: European Commission