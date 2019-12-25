В ЕК обсуждают гуманитарные визы для россиян из-за частичной мобилизации

Анита Хипер рассказала о том, как ЕС планирует реагировать на въезд уклонистов из РФ.

Еврокомиссия обсуждает со странами Евросоюза вопрос о выдаче гуманитарных виз гражданам России после объявления российским руководством частичной мобилизации населения. Об этом в ходе регулярного брифинга с Брюсселе заявила официальный представитель ЕК Анита Хипер.

Ситуация беспрецедентная, принимая во внимание ситуацию в сфере безопасности, мы должны учитывать и геополитическую ситуацию... Мы в контакте с государствами ЕС, оцениваем ситуацию для оказания поддержки и подготовки к следующему этапу. Анита Хипер, пресс-секретарь ЕК

Чиновница пояснила СМИ, что все запросы на гуманитарные визы должны рассматриваться в индивидуальном порядке. Сотрудница Еврокомиссии отметила, что Шенгенское соглашение предусматривает отказ во въезде по соображениям безопасности.

ЕС рассмотрит ограничения на поставки в Россию гражданских технологий.

Фото и видео: European Commission