Петер Стано оценил видит министра иностранных дел Венгрии в Москву.

В Евросоюзе назвали двухсторонние встречи с Россией бессмысленными. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга в Брюсселе поделился официальный представитель внешнеполитической службы Петер Стано. Чиновник прокомментировал местным СМИ грядущий визит венгерского министра по иностранным делам Петера Сийярто в Москву. В очередной раз Стано заметил, что ЕК и ЕС считают этот момент неподходящим для контактов с РФ на высоком уровне.

В конце концов, двусторонние визиты и встречи – это ответственность государств-членов, которые сами принимают по ним решения. Но в ЕС есть четкое понимание, что нет смысла взаимодействовать, когда Россия демонстрирует всеми способами свою заинтересованность в дальнейшей эскалации. Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

Напомним, что Петер Сийярто посетит Москву в ближайшие дни. Иностранец примет участие в Российской энергетической неделе, а также проведет переговоры с "Газпромом" и "Росатомом".

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Фото и видео: European Commission