Боррель: Европе нужно искать новые внутренние источники энергии

Дипломат рассказал о необходимости реструктуризации экономической системы ЕС.

Глава верховной дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что Европе нужно искать новые внутренние источники энергии. В рамках выступления перед послами Евросоюза специалист заметил, что ранее благополучие содружества основывалось именно на получении дешевой российской энергии. Он призвал коллег заниматься реструктуризацией системы.

Мы должны не менять одну зависимость на другую. Лучшая энергия — это та, которая производится внутри. Люди пока не осознают тот факт, что Россия и Китай уже не будут тем, чем были. Жозеп Боррель, глава дипломатии

По мнению эксперта, руководители ЕС долго опирались на китайский рынок в экспорте и импорте, а также трансфере технологий, инвестициях, покупал дешевые товары. Однако в текущей обстановке Боррель видит более сложным процес получения доступа к рынку КНР. В Евросоюзе полагают, что этот вопрос может создать значительные политические проблемы.

Боррель предположил, почему ОПЕК+ решил снизить добычу нефти.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias