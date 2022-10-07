В ЕС считают, что решение ОПЕК+ связано с потолком цен Евросоюза.

Глава европейской верховной дипломатии Жозеп Боррель предположил, почему ОПЕК+ решил снизить добычу нефти на два миллиона баррелей с ноября 2022 года. Об этом специалиста спросили журналисты Праге, когда спикер прибыл на неформальную встречу лидеров Европейского политического общества. Эксперт уточнил, что видит связь решения международного энергетического альянса с западными санкциями, из-за которых ЕС планирует ввести ограничение цен на российские ресурсы, поступающие в регион. Эксперт полагает, что в текущих условиях сфера энергетики является значимым геостратегическим вопросом, проблемой "войны и баланса мировых сил".

Решение ОПЕК снизить поставки нефти является явным ответом на наше предложение ограничить цены на нефть. Мы намерены обсудить это сегодня на саммите. Жозеп Боррель, дипломат ЕС

Напомним, что за базу отсчета ОПЕК+ возьмет согласованные на август 2022 года уровни производства нефти. Свое решение страны-участницы альянса объяснили необходимостью решить вопрос турбулентности в энергетической сфере и на мировых рынках.

Боррель предложит лидерам ЕС одобрить новый транш военной помощи Украине.

Фото и видео: European Commission