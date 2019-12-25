Проект будет обсуждаться в Женеве.

Европейский союз планирует запретить сигареты с фильтрами и электронные сигареты из-за рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующими данными с общественностью поделились немецкие журналисты из местного издания Bild. В проекте говорится о том, что эксперты ВОЗ в своем докладе по регулированию табачных изделий прямо рекомендовали запретить фильтры, снижающие вкусовые качества и привлекательность сигарет. Известно, что нововведение будет обсуждаться на конференции ВОЗ в Женеве, которая запланирована на ноябрь 2025 года.

Запрет на производство, импорт, распространение и продажу сигарет с фильтром внесет важный вклад в сокращение потребления табака. Запрет на электронные сигареты также является дополнительным вариантом регулирования. проект резолюции Совета ЕС

Дополнительно установлен, что порядка 95 процентов всех сигарет в Германии имеют фильтры. Таким образом, подобное регулирование со стороны коллективного Брюсселя фактически означало бы запрет сигарет для потребления. Ранее в СМИ говорили о том, что полный запрет на использование электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака стартовал с пилотного проекта в Нижегородской области России.

В ГД внесут законопроект о запрете добавлять ароматизаторы в жидкости для вейпов.

