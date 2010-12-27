Европейский университет огласил сроки приемной комиссии

Абитуриенты смогут подать документы в ЕУ с 24 августа по 12 сентября.

Вернувший лицензию Европейский университет объявил сроки приемной комиссии. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Абитуриенты смогут подать документы в ЕУ с 24 августа по 12 сентября. Прием открыт на 13 программам: в магистратуре и аспирантуре. Учебный год начнется с 1 октября. На год в ВУЗе выделено 90 мест со стипендией. В общей сложности университет рассчитывает на 300 учащихся.

Открыть прием документов ЕУ удалось лишь со второго раза. Ранее ВУЗ назвал сроки приемной, не имея на руках оригинал лицензии, что является нарушением законодательства РФ.

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