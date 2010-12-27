Европейский университет откладывает начало приемной кампании

Она должна была начаться сегодня.

Во вторник, 21 августа, Европейский университет Санкт-Петербурга должен был начать приемную кампанию. Однако ее пришлось отложить на несколько дней. Об этом сообщила ТАСС глава аппарата ректора вуза Алла Самолетова.

По закону вуз не имеет права объявлять прием, пока не имеет на руках лицензии. Этот оригинал должны в ближайшие дни доставить из Москвы. Алла Самолетова

Ранее мы сообщали, что Европейский университет Петербурга начнет работу на месяц позже. Студенты смогут получать знания только с 1 октября, а не с 1 сентября, как принято в России.

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