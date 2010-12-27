Европейский университет сможет начать обучение студентов только с 1 октября

Набор учащихся начнется на этой неделе.

Европейский университет Петербурга начнет работу на месяц позже. Студенты смогут получать знания только с 1 октября, а не с 1 сентября, как принято в России.

Отметим, что уже на этой неделе началась приемная комиссия в ВУЗ. Руководство принимает абитуриентов на магистерские направления и дополнительное профессиональное образование. Об этом сообщает глава аппарата ректора университета Алла Самолетова. Представитель отметила, что документы на аспирантуру будут приниматься только в следующем году.

На год в ВУЗе выделено 90 мест со стипендией. В общей сложности университет рассчитывает на 300 учащихся.

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