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Европейский университет сможет начать обучение студентов только с 1 октября
Сегодня, 8:17
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lesjasap
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Европейский университет сможет начать обучение студентов только с 1 октября

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Набор учащихся начнется на этой неделе.

Европейский университет Петербурга начнет работу на месяц позже. Студенты смогут получать знания только с 1 октября, а не с 1 сентября, как принято в России.

Отметим, что уже на этой неделе началась приемная комиссия в ВУЗ. Руководство принимает абитуриентов на магистерские направления и дополнительное профессиональное образование. Об этом сообщает глава аппарата ректора университета Алла Самолетова. Представитель отметила, что документы на аспирантуру будут приниматься только в следующем году.

На год  в ВУЗе выделено 90 мест со стипендией. В общей сложности университет рассчитывает на 300 учащихся.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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