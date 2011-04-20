Андрюс Кубилюс спрогнозировал рост военной помощи Украине от ЕС, если Трамп и Путин не договорятся.

Европейский союз удвоит помощь Вооруженным силам Украины в том случае, если американский президент-республиканец Дональд Трамп не договорится с российским президентом Владимиром Путиным по мирному урегулированию регионального кризиса. Соответствующее заявление сделал европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, слова которого цитируют журналисты из издания "Sputnik Литва".

Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира — значительно увеличив нашу военную поддержку Украины. Андрюс Кубилюс, еврокомиссар по обороне и космосу

Напомним, что в конце апреля 2025 года глава государства Владимир Путин заявил, что западное вооружение, поставленное армии киевского режима, постоянно оказывается на "черном рынке". Москва не раз заявляла, что оказанная международными союзниками для ВСУ военная помощь не сулит стране ничего хорошего и только затягивает конфликт в регионе. Дипломаты и Кремль упоминали, что любые транспортные сркдства с оружием становится законной целью для Вооруженных сил РФ.

ЕС отказал Эстонии и Литве в финансировании "антидроновой стены".

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