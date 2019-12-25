В Еврейской автономной области выявлен очаг африканской чумы свиней

Вспышка африканской чумы зафиксирована в 3 районах области.

В ЕАО зафиксированы очаги африканской свиной чумы.

ТАСС со ссылкой на управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства региона сообщает, что в регионе в 3 селах Биробиджанского района: Раздольном, Дубовом и Найфельде, зафиксирован случаи африканской чумы свиней. Кроме того есть подозрения на заболеваемость чумой и в других населенных пунктах региона, но они пока не подтверждены лабораторно.

В очагах инфекции проводится дезинфекция, вход на территорию посторонним запрещен, свиньи подлежат убою. Их владельцам будет выплачена компенсация. Кроме того свиньи подлежат убою и в других населенных пунктах в радиусе 5 километров от очагов заражения.

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