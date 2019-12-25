На Сахалине пьяный мужчина продал чужих свиней

После этого забрал телефон коллеги и тоже продал.

Пьяный сахалинец продал свиней фермера, у которого работал.

В ноябре прошлого года 26-летний работник частного фермерского хозяйства напился и решил поживиться за счет своего работодателя, сообщает "РИА Курилы Сахалин". Он выкрал 5 свиней и продал их за 25 тысяч рублей. После успешной сделки вернулся в подсобку и забрал телефон коллеги стоимостью 18 тысяч и тоже продал. Все вырученные деньги он потратил на собственные нужды.

Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее:После взрыва на АЗС в Волгограде возбуждено уголовное дело

Фото:pixabay.com