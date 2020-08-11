После взрыва на АЗС в Волгограде возбуждено уголовное дело

Во время взрыва и пожара на АЗС пострадали 13 человек, один в тяжелом состоянии в реанимации.

Из-за взрыва на газовой заправке в Волгограде возбуждено уголовное дело.

Региональные следственные органы СКР по Волгоградской области по факту взрыва на газозаправочной станции возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".

Накануне Piter.TV сообщал подробности взрыва на АЗС в в Тракторозаводском районе г.Волгограда на проспекте Ленина. По предварительным данным, взрыв и пожар произошли из-за нарушения техники безопасности.

Во время взрыва пострадали 13 человек. 10 пострадавших находится в больнице. Водитель автомобиля МЧС в тяжелом состоянии в реанимации.

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