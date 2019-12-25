В "Этажах" установили книгомат с сюрпризом

За первую неделю работы автомата в общественном пространстве были раскуплены все книги.

В центре Петербурга установили книжный автомат "с сюрпризом" – машина сама решает, какую книгу выдать читателю. О новинке в общественном пространстве "Этажи" 6 октября сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Цена за все издания фиксированная, а за первую неделю работы автомата были раскуплены все книги. Читателю может "выпасть" как художественная литература, так и нон-фикшн. Оплата принимается и наличными, и картой.

Ранее мы сообщали о том, что на Васильевском острове появится филиал библиотеки имени Маяковского. Филиал появится в общественном пространстве "Линии" на 8-й линии Васильевского острова. В новом отделе разместят три тысячи книг об архитектуре и дизайне на русском и иностранных языках.

Фото: Pixabay