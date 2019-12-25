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Библиотека имени Маяковского откроет филиал на Васильевском острове
Сегодня, 14:01
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IRINA_CHALKINA

Библиотека имени Маяковского откроет филиал на Васильевском острове

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Горожане смогут заказать любую книгу из основной библиотеки.

В понедельник, 5 октября, стало известно о том, что на Васильевском острове появится филиал библиотека имени Маяковского. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре.

Филиал появится в общественном пространстве "Линии" на 8-й линии Васильевского острова. В новом отделе разместят три тысячи книг об архитектуре и дизайне на русском и иностранных языках.

Отмечается, что в рамках этого проекта горожане смогут читать, работать и посещать выставки. Более того, петербуржцы смогут заказывать в новый филиал книги из основной библиотеки.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный может закрыть почти 400 кафе и магазинов за несоблюдение коронавирусных правил.

Фото:pixabay

Теги: библиотека имени маяковского, васильевский остров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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