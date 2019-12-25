В Эстонии считают, что ЕС может поддерживать Украину без участия США

Маргус Цахкна оценил возможности Европы по помощи для ВСУ.

Европейский союз имеет достаточно финансовых ресурсов для того, чтобы продолжать поддерживать киевский режим в том случае, если американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе прекратят выделять помощь для Украины. Соответствующее заявление сделал в эфире эстонский телерадиокомпании ERR министр иностранных дел Маргус Цахкна. Ранее иностранный дипломат упоминал о том, что Таллин готов защищать Украину в случае повторения боевых действий на территории этой страны в будущем.

Нам нужно понять, что отношения между Европой и Америкой теперь другие. Эти отношения существуют, они очень сильные, но они другие. Это означает, что нам нужно делать гораздо больше, и мы действительно делаем гораздо больше. Маргус Цахкна, глава МИД Эстонии

Маргус Цахкна заметил, что в Европе есть 200 миллиардов евро в виде замороженных российских активов, которые могут быть направлены на помощь для ВСУ.

Глава МИД Эстонии: ЕС все тяжелее приходить к консенсусу по новым санкциям против РФ.

Фото^ YouTube / UN Human Rights