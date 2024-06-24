Маргус Цахкна рассказал о позиции германии.

Европейский союз прикладывает все больше усилий для того, чтобы прийти к консенсусу по новому санкционному антироссийскому давлению. Соответствующей информацией с журналистами поделился министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна по прибытии на рабочую встречу руководителей внешнеполитических ведомств ЕС, организованной в Люксембурге. Иностранный специалист таким образом отреагировал на вопрос СМИ о позиции Берлина, который, согласно сведениям от западной прессы, блокировал согласование санкций и ограничений, а также добивался смягчения пакета из-за боязни того, что они негативно скажутся на немецких компаниях.

Я не буду критиковать отдельные страны. Главное, что мы, наконец, нашли консенсус. Приходить к консенсусу по санкциям в Европейском союзе сложно и все тяжелее и тяжелее. Маргус Цахкна, глава МИД Эстонии

Эстонский дипломат выразил мнение о том, что Евросоюзу пора начинать работу над введением 15-го пакета антироссийских санкций.

Эстония за два года закупила больше боеприпасов, чем за предыдущие 30 лет.

Фото и видео: European Commission