В Эстонии рухнул объем перевозок по железной дороге. Об этом сообщает издание Postimees со ссылкой на данные Департамента статистики Эстонии.

Отмечается, что в августе 2025 года по железным дорогам страны перевезли 321 200 тонн грузов. Это на 46% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Кроме того, число пассажирских перевозок уменьшилось в годовом выражении на 7,1%.

Департамент статистики Эстонии уже отмечал, что объемы железнодорожных и портовых грузоперевозок падают в стране с 2021 года. Основной причиной называют сокращение объема торговли между Востоком и Западом.

