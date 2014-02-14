В Эстонии призвали выйти из конвенции о защите женщин

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) призвала республиканское правительство инициировать процесс денонсации Стамбульской конвенции Совета Европы по защите женщин от насилия. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из издания Postimees. Сторонники движения указали, что оценивают документ как соглашение о предотвращении насилия, однако в реальности деле он превратился в инструмент радикальной идеологии. Активисты уверены, что с его помощью населению навязываются ненормальные представления о поле и ценностях. Сейчас парламентарии открыли публичный сбор подписей с требованием о выходе балтийской республики из конвенции.

Эстония должна сама решать свою семейную и ценностную политику. Стамбульская конвенция ущемляет свободу нашего общества и учебных заведений формировать образовательные и культурные принципы в соответствии с традиционными моральными представлениями эстонского народа. Мартин Хельме председатель партии, депутат из Рийгикогу Эстонии

Напомним, что 31 октября Сейм (местный парламент) в Латвии проголосовал за денонсацию Стамбульской конвенции. Накануне заседания у здания парламента собрались более пяти тысяч человек, которые выступили против выхода европейской страны из конвенции. Президент Эдгарс Ринкевичс 3 ноября не стал утверждать принятый закон и вернул его в парламент на повторное рассмотрение. Известно, что Стамбульская конвенция была подписана в 2011 году. Документ вступил в законную силу через три года. Договор, обязывает заниматься профилактикой и предотвращением насилия над женщинами и домашнего насилия. Его ратифицировали 39 государств Европы, а также Грузия. Единственной страной, денонсировавшей конвенцию, является Турция.

Фото: pxhere.com