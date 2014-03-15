Отныне посетить музей можно только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании (за последние полгода).

С 30 октября в Эрмитаже вводится система QR-кодов. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе петербургского музея.

Отныне посетить музей можно только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании (за последние полгода). Или же можно показать справку о медотводе вместе с отрицательным ПЦР-тестом.

Посетителям до 18 лет нет необходимости предъявлять QR-код. Посещение музея детьми до 12 лет обязательно в сопровождении взрослого.

Ранее в Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды.

Фото: Piter.TV