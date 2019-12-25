Входы для посетителей таких экскурсий будут специальные.

В среду, 5 августа, стало известно о том, что Эрмитаж начинает проводить групповые экскурсии. Об этом заявил директор учреждения Михаил Пиотровский.

Отмечается, что входы для посетителей таких экскурсий будут специальные. Экскурсии пройдут по Зимнему дворцу и Главному штабу.

Экскурсии будут, согласно новым правилам, по пять человек. Дальше будем увеличивать это число Михаил Пиотровский.

Отмечается, что в настоящий момент бесплатно посетить Эрмитаж могут дети до 7 лет.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге с сентября разрешили работу подростково-молодежных клубов.

Фото:Piter.TV