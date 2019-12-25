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Эрмитаж начинает проводить групповые экскурсии
Сегодня, 13:06
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IRINA_CHALKINA

Эрмитаж начинает проводить групповые экскурсии

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Входы для посетителей таких экскурсий будут специальные.

В среду, 5 августа, стало известно о том, что Эрмитаж начинает проводить групповые экскурсии. Об этом заявил директор учреждения Михаил Пиотровский.

Отмечается, что входы для посетителей таких экскурсий будут специальные. Экскурсии пройдут по Зимнему дворцу и Главному штабу.

Экскурсии будут, согласно новым правилам, по пять человек. Дальше будем увеличивать это число

Михаил Пиотровский.

Отмечается, что в настоящий момент бесплатно посетить Эрмитаж могут дети до 7 лет.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге с сентября разрешили работу подростково-молодежных клубов.

Фото:Piter.TV

Теги: михаил пиотровский, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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