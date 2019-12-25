В Эрмитаже расскажут о связи Пальмиры и Петербурга

Лекции пройдут в онлайн-формате.

В Петербурге в Эрмитаже открывается выставка "Две Пальмиры. Археология". Мероприятие состоится в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В музее отметили, что выставка посвящена связи Пальмиры и Петербурга. В экспозицию включен детальный макет территории античной Пальмиры в масштабе 1:300,. Его изготовили методом 3D-печати по материалам фотограмметрического сканирования.

Также посетителям покажут макет храма Бела в масштабе 1:33.

Ранее мы сообщали о том, что посетить Эрмитаж 8 декабря можно будет бесплатно.

Фото:Piter.TV