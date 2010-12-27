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В Эрмитаже проведут интеллектуальный марафон
Сегодня, 7:39
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lesjasap

В Эрмитаже проведут интеллектуальный марафон

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В ночь на 15 ноября петербуржцев пригласят в Главный штаб Эрмитажа для "прокачки мозгов".

В здании "Эрмитажа" 14 ноября пройдет интеллектуальный марафон. Он состоится в рамках проведения петербургского международного Культурного форума в Петербурге. Площадкой для события назначен Главный штаб.

Известно, что мероприятие посвящено Венеции и Венецианскому биеннале. Выставка в Италии проводится один раз в каждые два года. По словам организаторов события, уже 8 ноября в социальных сетях будет опубликована подробная программа марафона. Найти ее можно будет на странице "Вконтакте" "Молодежный центр Эрмитаж". Там же желающие смогут зарегистрировать себя в качестве участника. 

Марафон начнется в 19 часов и продлится до часа ночи.

Ранее Piter.tv писал о том, что международный культурный форум в Петербурге изменит транспортное движение.

Фото: Piter.tv
 

Теги: интеллектуальный марафон, пмкф, эрмитаж
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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