Эрмитаж поделился расписанием онлайн-экскурсий на неделю

В течение семи дней поклонникам музея расскажут про дворцовую кухню, греческие украшения и многое другое.

В Эрмитаже поделились с поклонниками подборкой онлайн-экскурсий, расписанных на всю ближайшую неделю. Расписание появилось в официальной группе музея "ВКонтакте".

Организаторы виртуальных мероприятий отметили, что в ближайшие семь дней всем желающим расскажут об императорскому музеуме, первоначальном облике эрмитажных залов, покажут итальянскую экскурсию, античные греческие украшения и экспозицию, посвященную эпохе Екатерины II. В программе имеется даже кулинарный мастер-класс по приготовлению "стерляди по-императорски".



В 18.30 в понедельник состоится экскурсия из Венеции "Италия – Эрмитажу", в 13.00 во вторник расскажут про захоронения кочевников хунну на севере Монголии и сокровища Ноин-Улы, в среду, 17 июня, в то же время Эрмитаж окажется в гостях у Фондохранилище центра "Эрмитаж – Урал". В четверг в 13.00 пройдет лекция про греческое золото и украшения, а в пятницу в это же время расскажут про императорский музеум. На выходные выпадут "История и реставрация залов. Угловой зал" и "Дворцовые трапезы" с упомянутым мастер-классом. Обе встречи пройдут в 13.00.

Также мы рассказывали, что руководство парков "Царского села" предупредило о продлении ограничительных мер.

Фото: Piter.TV