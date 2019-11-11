Руководство парков "Царского села" предупредило о продлении ограничительных мер

Билет для посещения парка можно купить онлайн, но он будет действителен позже.

Парки ГМЗ "Царское село" продолжаю оставаться закрытыми для посетителей. Об этом предупредила пресс-служба музея-заповедника.

Друзья, с сожалением сообщаем, что в ближайшие дни не сможем открыть Екатерининский и Александровский парки, которые закрыты согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга.

Музей-заповедник ведет продажу онлайн-билетов в Екатерининском парке с открытой датой. Билет, купленный на сайте, будет действовать до 18 октября 2020. Им можно будет воспользоваться с первого дня возобновления работы парка.

Ранее Piter.TV рассказал об ограничениях, которые сняли с 15 июня.

Фото: vk.com/tsarskoe_selo_museum