Установлено, что изначально на холсте была изображена сцена из античной мифологии.

В понедельник, 11 ноября, стало известно о том, что в Эрмитаже под портретом Екатерины II найдена другая картина. Об этом сообщает телеканал "Россия" со ссылкой на реставраторов.

Как оказалось, реставраторы удалили двухвековую грязь и пыль, провели закрепление старой краски, покрыли картину новым лаком. После этих манипуляций на заднем фоне картины "всплыло" новое изображение. Как оказалось, на холсте изображена сцена из античной мифологии. Кроме того, на полотне нашли автограф живописца Пьера Этьенна Фальконе.

"Пьер Фальконе. 1774 год", —подписал предыдущий холст художник.

Это означает, что Эрмитаж теперь изменит дату в каталогах и документах. Ранее считалось, что картина была написана в 1773 году.

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Фото:oilterminal.ru