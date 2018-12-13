В Эрмитаже откроется выставка об искусственном интеллекте

В начале июня в Эрмитаже пройдет выставка, посвященная искусственному интеллекту и диалогу культур. В рамках экспозиции 14 художников из 10 стран мира представят свое творчество. Среди государств-участников: Саудовская Аравия, Германия и Италия. Событие организовано при участии Фонда прямых инвестиций и начнется 6 числа - в день первого дня Петербургского международного экономического форума.
Эрмитаж фактически станет той площадкой, где начнется первый серьезный разговор на эту тему. Это такой переломный момент – интересно, что скажут посетители, увидев соревнование обычного искусства и искусственного интеллекта
объясняют концепция руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев
Отметим, что среди выставочных экспонатов заявлена работа физика Константина Новоселова. Ученый получил Нобелевскую премию в 2010 году за открытие сверхтонкого материала графена.
Генеральный директор музея Михаил Пиотровского отметил, что технологии не смогут заменить искусство, созданное человеком.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Колпино пьяный хозяин выбросил из окна многоэтажки собаку.
Фото: Piter.tv
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