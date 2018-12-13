В Колпино пьяный хозяин выбросил из окна многоэтажки собаку

Псу требуется лечение. Неравнодушные колпинцы собирают день на помощь животному.

Жители Колпино спасают домашнюю собаку, которую пьяный хозяин выбросил с четвертого этажа. Инцидент произошел вечером 9 мая по улице Ленина, 67. Очевидцы ужаснулись происходящему и отвезли пострадавшее животное к ветеринару. После падения собака нуждается в медицинской помощи. Активисты собирают деньги на лечение.

В настоящее время в отношении соседа-живодера составлен административный протокол. Петербуржцы написали коллективное заявление на нарушителя. Известно, что мужчине также потребовалась помощь врачей. После этого его задержали.

Ранее Piter.tv писал о том, что цыганка с бородавками "сняла порчу" с петербурженки из Шушар.

Фото: Вконтакте