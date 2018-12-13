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В Колпино пьяный хозяин выбросил из окна многоэтажки собаку
Сегодня, 16:42
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lesjasap

В Колпино пьяный хозяин выбросил из окна многоэтажки собаку

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Псу требуется лечение. Неравнодушные колпинцы собирают день на помощь животному.

Жители Колпино спасают домашнюю собаку, которую пьяный хозяин выбросил с четвертого этажа. Инцидент произошел вечером 9 мая по улице Ленина, 67. Очевидцы ужаснулись происходящему и отвезли пострадавшее животное к ветеринару. После падения собака нуждается в медицинской помощи. Активисты собирают деньги на лечение.

В настоящее время в отношении соседа-живодера составлен административный протокол. Петербуржцы написали коллективное заявление на нарушителя. Известно, что мужчине также потребовалась помощь врачей. После этого его задержали.

Ранее Piter.tv писал о том, что цыганка с бородавками "сняла порчу" с петербурженки из Шушар.

Фото: Вконтакте

Теги: колпино
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 4 )

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Аноним
Сегодня 18:42

Милосердия всё меньше и меньше.....да и алкоголь большой враг ума и  особенно, если даже на трезвую голову психика не стабильна. ЗА ЖЕСТОКОЕ обращение положен реальный срок! 

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Аноним
Сегодня 18:06

Хозяин -изверг, даже животные спасают друг друга

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Аноним
Сегодня 17:49

Тварюгу самого связать и выкинуть в окно! Гнида!!!

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 18:14

А зачем связывать? пустак руками машет падла!

 

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Аноним
Сегодня 17:56

Тварь, разорвать на части этого урода

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Аноним
Сегодня 18:45

Добрый день. Напишите телефон и место где находится эта собака, и с кем связаться , чтобы оказать помощь. 

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Аноним
Сегодня 19:15

Пусть теперь тюрьма будет твоим домом, урод!

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Аноним
Сегодня 19:21

Пёсик, чтобы ты попал в добрые руки

 

 

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