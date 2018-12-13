В Колпино пьяный хозяин выбросил из окна многоэтажки собаку

Жители Колпино спасают домашнюю собаку, которую пьяный хозяин выбросил с четвертого этажа. Инцидент произошел вечером 9 мая по улице Ленина, 67. Очевидцы ужаснулись происходящему и отвезли пострадавшее животное к ветеринару. После падения собака нуждается в медицинской помощи. Активисты собирают деньги на лечение.
В настоящее время в отношении соседа-живодера составлен административный протокол. Петербуржцы написали коллективное заявление на нарушителя. Известно, что мужчине также потребовалась помощь врачей. После этого его задержали.
Ранее Piter.tv писал о том, что цыганка с бородавками "сняла порчу" с петербурженки из Шушар.
Фото: Вконтакте
Обсуждение ( 4 )
Милосердия всё меньше и меньше.....да и алкоголь большой враг ума и особенно, если даже на трезвую голову психика не стабильна. ЗА ЖЕСТОКОЕ обращение положен реальный срок!
Хозяин -изверг, даже животные спасают друг друга
Тварюгу самого связать и выкинуть в окно! Гнида!!!
А зачем связывать? пустак руками машет падла!
Тварь, разорвать на части этого урода
Добрый день. Напишите телефон и место где находится эта собака, и с кем связаться , чтобы оказать помощь.
Пусть теперь тюрьма будет твоим домом, урод!
Пёсик, чтобы ты попал в добрые руки