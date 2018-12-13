Цыганка с бородавками "сняла порчу" с петербурженки из Шушар

Мошенница сбежала с места встречи с клиенткой с ее украшениями.

В Петербурге местную жительницу обманула "цыганка с бородавками". Женщина пообещала снять с 23-летней потерпевшей порчу. На самом деле злоумышленница похитила у девушки кольцо и серьги. Ущерб оценен в 35 тысяч рублей.

Преступление совершено 8 мая около 29 дома по Колпинскому шоссе в Шушарах. Мошенница взяла ювелирные украшения, чтобы очистить их от негативной энергии. После этого женщина сказала не раскрывать обработанный заклинанием "кулек" до следующего дня. Утром в тряпке драгоценностей жертва обмана так и не увидела. Сейчас цыганку разыскивает полиция.

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Фото: Pixabay.com