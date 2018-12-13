Движение троллейбусов 26 по Космонавтов закроют до 13 мая

На территории будут вестись ремонтные работы.

В Московском районе Петербурга на два дня изменится маршрут 26 троллейбуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Горэлектротранса". Специалисты рассказывают, что ограничения связаны с проведением ремонтных работ на проспекте Космонавтов. Рабочие будут заменять участок теплосети.

Известно, что маршрут общественного транспорта будет изменен с 00.30 11 мая до 5 часов утра 13 мая. Троллейбус будет направляться от железнодорожной станции "Сортировочная", а далее идти по проспекту Славы, улице Типанова, Московскому проспекту, а заканчивать движение около станции метро "Московские ворота".

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Фото: Piter.tv