Со стрелки Васильевского острова стартовал автопробег ретроавтомобилей в Финляндию

Из Петербурга автомобилисты доберутся сначала в Выборг, а после - в Лаппеенранту.

В Петербурге стартовал пробег на ретроавтомобилях до Финляндии. Водители проехали от стрелки Васильевского острова до Петровской площади в Выборге. После этого автомобилисты доберутся до Рыночной площади в Лаппеенранте.

В акции участвуют около 20 машин. Среди них - советские "Волги", "Жигули", "Москвичи", "Лады". Скорость транспортных средств не превысит 70 километров в час.В общей сложности машинам придется преодолеть порядка 600 километров.

Участники будут останавливаться в нескольких стоянках-выставках.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Бессмертный полк" собрал в Петербурге более миллиона человек. В России - более 10 млн.

Фото и видео: Piter.tv