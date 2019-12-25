В Эрмитаже анонсировали дни бесплатного посещения музея в мае

Билеты нужно заранее бронировать на сайте музея.

В Эрмитаже определили бесплатные дни для посещения в мае. Ими станут 18 и 20 мая. Об этом сообщила пресс-служба государственного музея на своей странице в "ВКонтакте".

18 мая отмечается Международный день музеев. В этот день вход будет бесплатным для индивидуальных посетителей. Также можно будет побывать по этим билетам в Главном штабе и Музее императорского фарфорового завода. Билет нужно забронировать заранее на сайте в разделе "День музеев".



В третий четверг месяца, 20 мая, бесплатно посетить Эрмитаж могут лица до 18 лет, студенты, курсанты и многодетные семьи. Бронирование осуществляется по ссылке.



Кроме того, у учащихся, студентов и курсантов есть возможность посетить Главный штаб бесплатно со вторника по воскресенье по сеансам в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, а также по дополнительным вечерним сеансам в 18.00 по средам и пятницам.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Тилль Линдеманн снялся в клипе в Эрмитаже.

Фото: Piter.TV