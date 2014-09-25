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Тилль Линдеманн снялся в клипе в Эрмитаже на песню "Любимый город"
Сегодня, 15:44
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Тилль Линдеманн снялся в клипе в Эрмитаже на песню "Любимый город"

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В клипе музыкант ходит по залам Эрмитажа среди скульптур и картин.

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на песню "Любимый город". Она была написана для нового фильма Тимура Бекмамбетова "Девятаев". Видео появилось на YouTube-канале певца 9 мая. 

Клип является совместным проектом музыканта и Эрмитажа, в интерьерах которого он и был снят. Отметим, что Линдеманн поет на русском языке. Музыку к песне написал Никита Богословский, слова – Евгений Долматовский. На момент публикации клип уже посмотрели 34 тыс. человек. Музыкант предстал в неожиданном для себя образе, так как был одет в строгий черный костюм. 

Ранее Piter.TV рассказал о фильме "Девятаев" с Павлом Прилучным в главной роли. 

Фото: скрин из видео Youtube / Till Lindemann

Теги: девятаев, любимый город, тилль линдеманн, эрмитаж
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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