Тилль Линдеманн снялся в клипе в Эрмитаже на песню "Любимый город"

В клипе музыкант ходит по залам Эрмитажа среди скульптур и картин.

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на песню "Любимый город". Она была написана для нового фильма Тимура Бекмамбетова "Девятаев". Видео появилось на YouTube-канале певца 9 мая.

Клип является совместным проектом музыканта и Эрмитажа, в интерьерах которого он и был снят. Отметим, что Линдеманн поет на русском языке. Музыку к песне написал Никита Богословский, слова – Евгений Долматовский. На момент публикации клип уже посмотрели 34 тыс. человек. Музыкант предстал в неожиданном для себя образе, так как был одет в строгий черный костюм.

Ранее Piter.TV рассказал о фильме "Девятаев" с Павлом Прилучным в главной роли.

Фото: скрин из видео Youtube / Till Lindemann