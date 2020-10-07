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В Эрмитаж вернулась выставка "Русский авангард" из Амстердама
Сегодня, 19:03
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В Эрмитаж вернулась выставка "Русский авангард" из Амстердама

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Выставка вернулась досрочно, причиной стало "беспрецедентное общественное и политическое давление, создавшее моральную и физическую угрозу, как экспонатам, так и сотрудникам Центра". 

В Петербург вернулась выставка "Русский авангард. Революция в искусстве" из Амстердама. Об этом сообщили 14 марта в Telegram-канале "Эрмитажа".

Выставка вернулась досрочно, причиной стало "беспрецедентное общественное и политическое давление, создавшее моральную и физическую угрозу, как экспонатам, так и сотрудникам Центра". 

По словам генерального директора Государственного Эрмитажа, Михаила Пиотровского, все правила музейной логистики были соблюдены досконально. Кроме того, была продемонстрирована эффективность государственных гарантий иммунитета, выданных Правительством Нидерландов. 

Отметим, что выставка посвящена переломному моменту в истории искусства ХХ столетия. Более 500 предметов из коллекции музея экспонировалось на выставке, в том числе фарфор. 

Ранее мы сообщали, что в Петербурге открылась фотовыставка о таинстве материнства. В галерее "Мастер" представили 83 фотографии по теме материнства от 62 участников.

Фото: Telegram / Эрмитаж 
 

Теги: амстердам, нидерланды, русский авангард, спб, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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