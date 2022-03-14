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В Петербурге открылась фотовыставка о таинстве материнства

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В галерее "Мастер" представили 83 фотографии по теме материнства от 62 участников.

В Петербурге продолжает работу выставка "Мой гений, мой ангел, мой друг". Желающие смогут увидеть 83 фотографии по теме материнства от 62 участников до 17 марта.

Через фотографию представлены разные периоды: беременность, рождение, взросление детей и старение родителей. 

Названием проекта послужила строка из стихотворения поэта Афанасия Фета, по которому композитор Петр Чайковский  написал свой первый романс и посвятил его матери.

Фото и видео: предоставлено организаторами 

Теги: галерея мастер, мой гений мой ангел
Категории: Лента новостей,

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