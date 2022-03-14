В Петербурге открылась фотовыставка о таинстве материнства

В галерее "Мастер" представили 83 фотографии по теме материнства от 62 участников.

В Петербурге продолжает работу выставка "Мой гений, мой ангел, мой друг". Желающие смогут увидеть 83 фотографии по теме материнства от 62 участников до 17 марта.

Через фотографию представлены разные периоды: беременность, рождение, взросление детей и старение родителей.

Названием проекта послужила строка из стихотворения поэта Афанасия Фета, по которому композитор Петр Чайковский написал свой первый романс и посвятил его матери.

Фото и видео: предоставлено организаторами