Никол Пашинян со сторонниками начал блокировку судов Еревана

Премьер-министр Армении хочет революционными методами изменить судебную систему страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о начале второго этапа революции. По мнению политика, первый этап состоялся весной прошлого года, когда Пашинян пришел к власти. Вчера вечером на своей странице в Facebook он призвал блокировать входы в местные суды.

С 8:30 утра, блокируем входы и выходы всех без исключения судов по всей стране, так, чтобы никто не смог войти. объясняет свою позицию политик

Никол Пашинян добавляет, что с 12 дня его выступление будет транслироваться в прямом эфире.Благодаря резким мерам премьер-министр государства хочет добиться реформирования судебной системы государства, что станет возможным благодаря установления "народной власти".

Отметим, что протест со стороны Пашиняна и его сторонников вызвало недавнее освобождение экс-президента Армении Роберта Кочаряна из-под стражи. Бывшего главу государства обвиняли в узурпации власти.

После демократических изменений в Армении по-прежнему действует старая судебная система, и уровень доверия общественности к ее решениям не изменился комментирует положение пресс-секретарь Пашиняна Владимир Карапетян

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Видео: YouTube

Фото: Facebook/Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան