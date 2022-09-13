По факту публикации видео в соцсети проводится проверка.

В Энгельсе толпа подростков наблюдала за дракой девочек во дворе. Видеозапись инцидента появилась в социальной сети "ВКонтакте".

На опубликованных кадрах две девочки бьют друг друга ногами и руками. За кадром подростки, которые наблюдали за дракой, давали им советы, но не пытались остановить.

Инцидент не остался без внимания ГУ МВД Саратовской области. По факту публикации видео проводится проверка. Также устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Севастополе студент порезал себе лицо и придумал историю о нападении.

Видео: ВКонтакте / Энгельс онлайн