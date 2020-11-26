Он утверждал, что на него якобы напали трое мужчин.

В Севастополе студент порезал себе лицо и придумал историю о нападении. Об этом сообщили в полиции города.

В одном из мессенджеров полицейские обнаружили публикацию с видео, на котором студент одного из вузов Севастополя сообщил о якобы нападении на него неизвестных мужчин. По словам "потерпевшего", трое мужчин якобы хотел узнать у него, кого он поддерживает в ходе спецоперации, затем якобы порезали ему лицо.

Позже была установлена личность студента. Во время беседы с полицейскими он признался, что после семейного конфликта самостоятельно нанес себе раны острым металлическим предметом, а после придумал историю о совершенном на него нападении. Он также заявил, что ему стыдно перед своим отцом.

Ранее мы сообщали, что трое детей пострадали из-за попавших в толпу фейерверков в Туве.

Видео: Telegram / Полиция Севастополя