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Трое детей пострадали из-за попавших в толпу фейерверков в Туве

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Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Трое детей пострадали из-за попавших в толпу фейерверков в Туве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в субботу, 10 сентября, в Кызыле. Во время празднования Дня города были запущены праздничные фейерверке. После запуска некоторые из них попали в толпу собравшихся людей.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Глава республики Владислав Ховалыг пообещал разобраться в причинах произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в уфимском ТЦ "Меркурий" локализован пожар на 5,4 тысяч "квадратов".

Видео: Telegram / Mash

Теги: день города, дети, кызыл, пострадавшие, тува, фейерверк
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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