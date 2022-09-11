Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Трое детей пострадали из-за попавших в толпу фейерверков в Туве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в субботу, 10 сентября, в Кызыле. Во время празднования Дня города были запущены праздничные фейерверке. После запуска некоторые из них попали в толпу собравшихся людей.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Глава республики Владислав Ховалыг пообещал разобраться в причинах произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в уфимском ТЦ "Меркурий" локализован пожар на 5,4 тысяч "квадратов".

Видео: Telegram / Mash