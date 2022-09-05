В Энергодаре заявили об отсутствии оттока населения, несмотря на провокации ВСУ

Население города Энергодар, расположенного на территории Запорожской области, не покидает город, несмотря на провокации со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал глава местной военно-гражданской администрации Александр Волга. Чиновник отметил, что жители сталкиваются с давлением со стороны киевского режима в онлайн-ресурсах, а также дезинформацией, которая распространяется в Telegram-каналах. Однако, по словам Волги, на фейк-ньюс горожане не обращают внимание.
Город живет. Оттока из города населения нет. Все прекрасно понимают, откуда в нашу сторону летят снаряды, кто бомбит город и кто причиняет ему ущерб.
Александр Волга, глава Энергодара
Александр Волга добавил, что чисто по-человечески Энергодару неприятно читать "какие-то выдумки", однако власти города и жители понимают, что этим занимаются специально обученные люди в рамках информационной войны.
В Энергодаре сообщили о подготовке Киевом новых провокаций против ЗАЭС.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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