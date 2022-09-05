В Энергодаре сообщили о подготовке Киевом новых провокаций против ЗАЭС

Александр Волга рассказал о надежде на двух инспекторов МАГАТЭ, которые остались на ЗАЭС.

В Энергодаре сообщили о подготовке Киевом новых провокаций против Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал глава местной администрации Александр Волга. Чиновник отметил, что располагает данными о готовящемся нападении на АЭС Вооруженных сил Украины

Есть информация о том, что ВСУ дополнительно готовят какие-то провокации в отношении Запорожской атомной станции. Александр Волга, глава Энергодара

Чиновник рассчитывает на то, что оставшиеся на ЗАЭС двое представителей МАГАТЭ станут гарантом безопасности для режимного объекта. Он заметил, что международные эксперты несут ответственность за безопасное использование ЗАЭС. Также определенные надежды руководство Энергодара питает к готовящемуся докладу от МАГАТЭ в Совете безопасности ООН.

МО РФ: ВСУ попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ.

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