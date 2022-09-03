МО РФ: ВСУ попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ

Игорь Конашенков рассказал о ночной операции киевского режима на ЗАЭС.

ВСУ попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 3 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что за последнюю ночь противник предпринял попытку высадки в районе режимного объекта собственного десанта. В миссии принимали участие свыше 250 человек на 42 катерах и моторных лодках. Частично эти плавсредства и личный состав ликвидированы силами ВС РФ. Генерал-лейтенант заметил, что киевский режим не смутил рабочий визит руководства и инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию.

Две группы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что по украинскому десанту были нанесены удары Воздушно-космическими силами России. В ликвидации ВСУ был задействован самолет Су-30 и два вертолетами Ка-52. Артиллерией, в том числе и гаубицами "Малка" поражены объекты по украинскому участку побережья, вблизи Высшетарасовки, Червоноднепровки. На этих территориях остатки десанта противника вышли из воды на берег. Во время неудавшейся попытки захвата контроля над ЗАЭС, националисты лишились 47 боевиков убитыми. В этот список также входят 10 иностранных наемников. Еще 23 человека ранено.

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Фото и видео: Минобороны России